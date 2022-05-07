Також Москва заявила, що нібито Росія "звільнила" Маріуполь. Відповідну інформацію про фейки Кремля 6 травня зібрали у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

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"Втрата державності" та "звільнений" Маріуполь: нові фейки Кремля

Росія двічі 6 травня вдалась до маніпуляцій. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України з'ясували:

Кремль хоче погіршити відносини України та Польщі. Саме тому Медвєдєв відреагував на слова польського президента щодо того, що "між Польщею та Україною не має бути кордону", що нібито це "свідчить" "лише одне – втрату Україною державності";

російські пропагандисти заявили, що нібито "війська росії звільнили Маріуполь і тепер там налагоджується "мирне" життя, а місцеві жителі "чекають", коли "бойовики" "Азову" здадуться, щоб у місті відновився спокій".

Також у Кремлі намагаються деморалізувати українських військових. Так цинічні пропагандистські брехуни Росії сказали, що нібито "воєначальники ЗСУ змушують своїх солдатів йти в бій проти російських танків, озброївши їх лише автоматами і одягнувши у браковані бронежилети".

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Коротко про останні брехливі заяви Росії та Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито Польща хоче анексувати Захід України. Цю заяву одіозний політик зробив після подібних повідомлень від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

5 травня оперативному командуванні "Південь" заявили, що нібито Збройні Сили України облаштували свій командний пункт в Одеській обласній лікарні. Кремль вдається до таких дій, щоб виправдати свої атаки на цивільні об'єкти інфраструктури мирного міста.

5 травня джерела 24 каналу в українських спецслужбах розповіли, що вищий командний склад російських армій отримує від своїх штабів інформацію, яка зовсім не відповідає дійсності. Звіти з фейками надходять до очільників від генштабу та самого Путіна. Зокрема вони повідомляють про захоплення тих населених пунктів, яких вороги ще не дісталися. Тобто Кремль немає зв'язку з реальністю.

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