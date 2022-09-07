Отдали изувеченное тело: Украина расследует убийство россиянами британского волонтера

Офис Генпрокурора начал уголовное производство по факту возможной пытки и убийства волонтера из Великобритании. Его тело отдали через 1,5 месяца без частей тела и со следами пыток.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту возможных пыток и убийства волонтера из Великобритании военнослужащими, подконтрольными России.

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Волонтера незаконно похитили во время эвакуации

В апреле 2022 года российские военные незаконно захватили британского волонтера Пола Ури, когда тот помогал мирным жителям Запорожской области с эвакуацией. Оккупанты лишили мужчины свободы и принудительно перевезли на временно оккупированную территорию Донецкой области.

В июле 2022 года оккупационная администрация россии заявила, что волонтер якобы погиб "в результате болезни и стресса". Лишь после более чем 1,5 месяца переговоров и принципиальной позиции Украины россия вернула его тело на подконтрольную Украине территорию.

По информации Генерального прокурора, на теле волонтера есть признаки телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло бы стать настоящей причиной его гибели.

Тело, предоставленное страной-агрессором, хранилось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы,

– отметил он, выразив искреннее соболезнование семье и друзьям погибшего.

Он напомнил, что согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено брать в заложники гражданских лиц, наносить им увечья, жестоко обращаться, применять пытки и подвергать преследованию. Генпрокурор подчеркнул, что россия не соблюдает никаких подписанных ею правил цивилизованного мира.

Как выглядит тело британского волонтера Пола Ури

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что у покойного Пола отсутствовали части тела, также были многочисленные порезы и следы пыток. Он убежден, что его смерть была насильственной.

Окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза, надлежащим образом информировано Посольство Великобритании в Украине. Как Омбудсмен, я уже сегодня я могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается. Убийство волонтера Пола Ури из-за пыток – военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для путина,

– сказал Лубинец.

Родители Пола Ури раньше тоже обвинили в смерти своего сына российских оккупантов.

Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина установит виновных

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже выразил соболезнования родным и близким Пола Ури. Он подчеркнул, что задержание и пытка гражданских является варварством и ужасным военным преступлением, и пообещал, что украинская сторона найдет и привлечет виновных к ответственности.

Это был смелый человек, посвятивший себя спасению людей. Украина никогда не забудет его и его подвиг. Мы установим виновных в этом преступлении и привлечем их к ответственности. Они не убегут от правосудия,

– написал Кулеба в твиттере.

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