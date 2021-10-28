Россия отказалась обсуждать судьбу задержанного боевика Косяка на ТКГ

На заседании Трехсторонней контактной группы российская сторона не выразила желания обсудить судьбу задержанного разведчика Андрея Косяка. Вероятно, Москву уже не интересует судьба их разведчика.

В то же время боевики на Донбассе продолжают блокировать миссию ОБСЕ из-за задержания россиянина. Украинская сторона считает действия российских наемников грубым нарушением принципов мирного урегулирования.

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Россия отказалась от обсуждения

Российская делегация не выразила желания обсудить судьбу своего разведчика, которого задержали на территории Украины. В то же время украинская сторона осудила блокирование миссии ОБСЕ боевиками, которые требуют освобождения россиянина.

Кроме того, представители Украины убеждены, что блокирование наблюдателей российскими наемниками доказывает то, что Кремль не желает выполнять взятые на себя международные обязательства.

Украинская делегация считает, что системные ограничения деятельности ОБСЕ со стороны оккупационной администрации не только грубо нарушают главные принципы мирного урегулирования, но и свидетельствуют о нежелании российской стороны выполнять часть договоренностей по безопасности в нормандском и минском формате,

– говорится в заявлении ТКГ.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 10 ноября.

Задержание Андрея Косяка: главное