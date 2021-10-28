Водночас бойовики на Донбасі продовжують блокувати місію ОБСЄ через затримання росіянина. Українська сторона вважає дії російських найманців грубим порушенням принципів мирного врегулювання.

Цікаво Одіозна Юлія Чичеріна заспівала під готелем, де бойовики блокують ОБСЄ

Росія відмовилася від обговорення

Російська делегація не висловила бажання обговорити долю свого розвідника, якого затримали на території України. Водночас українська сторона засудила блокування місії ОБСЄ бойовиками, які вимагають звільнення росіянина.

Крім того, представники України переконані, що блокування спостерігачів російськими найманцями доводить те, що Кремль не бажає виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання.

Українська делегація вважає, що системні обмеження діяльності ОБСЄ з боку окупаційної адміністрації не лише грубо порушують головні принципи мирного врегулювання, але і свідчать про небажання російської сторони виконувати безпекову частину домовленостей у Нормандському та Мінському форматі,

– йдеться у заяві ТКГ.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 10 листопада.

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