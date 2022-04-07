Россия отказалась от широкой оккупации, – Вениславский сказал, где возможна напряженная ситуация

В России уже поняли, что достичь той стратегической цели, которую они поставили перед 24 февраля, невозможно. Поэтому военно-политическое руководство страны-агрессора уже отказалось от широкой оккупации Украины.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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"В этом случае Россия, политическое и военное руководство, уже отказалась, по моему убеждению, от первоначального плана широкой оккупации Украины, потому что сейчас они уже не смогут на это сконцентрировать силы", – отметил нардеп.

Где ситуация может быть напряженной

По словам Вениславского, сейчас для оккупантов Херсон является средством обеспечения материальными ресурсами и подкрепления резервами группы, которая оккупировала часть Луганщины и Донбасса.

Также они пытаются подтянуть резервы из Ростовской области, которая граничит с этими украинскими территориями.

Пока говорить, что они значительно усилили свою группировку, у нас нет оснований. Однако сигналы того, что оккупанты хотят и могут это сделать в ближайшее время, достаточно четкие и очевидные,

– отметил депутат.

Как рассказал Вениславский, в ближайшее время ситуация может быть достаточно напряженной в районе Луганска, Донецка, Мариуполя, Славянска и Краматорска.

Однако Вооруженные Силы Украины ясно осознают замыслы врага и понимают, как этому противодействовать.

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