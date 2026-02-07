Россия хочет продавать Украине электроэнергию с Запорожской АЭС, – Reuters

Мирные переговоры по войне в Украине пока не имеют конкретных результатов в ключевых и наиболее спорных вопросах. В частности речь идет о контроле над ЗАЭС.

Судьба электростанции сейчас является одним из самых острых пунктов возможного мирного соглашения. Об этом говорится в материале агентства Reuters, которое ссылается на собственные источники.

К теме Россия активизировалась на ЗАЭС и хочет присоединить ее к своей сети, – ISW

Как страна-агрессор комментирует вопрос ЗАЭС?

Россия отказалась от американского предложения, согласно которому США получили бы полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (крупнейшей в Европе) и распределяли бы произведенную электроэнергию между Украиной и Россией. Москва отклонила этот вариант.

Зато в Кремле настаивают на сохранении исключительного контроля над ЗАЭС.

Москва готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам,

– говорится в материале.

Со своей стороны официальный Киев считает это предложение неприемлемым.

Контроль над станцией, которая находится на временно оккупированной территории, продолжает быть принципиальным препятствием для продвижения мирных договоренностей. Обе стороны демонстрируют жесткую позицию: Россия не готова уступать, а Украина отвергает любые формы совместного или чужого управления.

Какова ситуация на Запорожской АЭС?