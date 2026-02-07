Судьба электростанции сейчас является одним из самых острых пунктов возможного мирного соглашения. Об этом говорится в материале агентства Reuters, которое ссылается на собственные источники.
К теме Россия активизировалась на ЗАЭС и хочет присоединить ее к своей сети, – ISW
Как страна-агрессор комментирует вопрос ЗАЭС?
Россия отказалась от американского предложения, согласно которому США получили бы полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (крупнейшей в Европе) и распределяли бы произведенную электроэнергию между Украиной и Россией. Москва отклонила этот вариант.
Зато в Кремле настаивают на сохранении исключительного контроля над ЗАЭС.
Москва готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам,
– говорится в материале.
Со своей стороны официальный Киев считает это предложение неприемлемым.
Контроль над станцией, которая находится на временно оккупированной территории, продолжает быть принципиальным препятствием для продвижения мирных договоренностей. Обе стороны демонстрируют жесткую позицию: Россия не готова уступать, а Украина отвергает любые формы совместного или чужого управления.
Какова ситуация на Запорожской АЭС?
Институт изучения войны фиксировал, что Россия пыталась присоединить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме и снова запустить производство электричества. Аналитики утверждают, что оккупанты готовятся легализовать свое присутствие через лицензирование и перевод станции на российскую организационную структуру.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что на днях удалось начать плановое техническое обслуживание на объекте под эгидой МАГАТЭ. Так, россияне проводят полную проверку и ремонт оборудования, необходимого для безопасной работы реакторов.
В то же время из-за целенаправленных ударов России по подстанциям, обеспечивающих внешнее питание АЭС, Украина настаивает на исключении России из Совета управляющих МАГАТЭ.