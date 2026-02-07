Доля електростанції наразі є одним з найгостріших пунктів можливої мирної угоди. Про таке йдеться в матеріалі агенції Reuters, яка посилається на власні джерела.

До теми Росія активізувалась на ЗАЕС та хоче приєднати її до своєї мережі, – ISW

Як країна-агресорка коментує питання ЗАЕС?

Росія відмовилася від американської пропозиції, згідно з якою США отримали б повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією (найбільшою в Європі) та розподіляли б вироблену електроенергію між Україною та Росією. Москва відхилила цей варіант.

Натомість у Кремлі наполягають на збереженні виключного контролю над ЗАЕС.

Москва готова продавати Україні електроенергію за низькими цінами,

– мовиться у матеріалі.

Зі свого боку офіційний Київ вважає цю пропозицію неприйнятною.

Контроль над станцією, яка перебуває на тимчасово окупованій території, продовжує бути принциповою перешкодою для просування мирних домовленостей. Обидві сторони демонструють жорстку позицію: Росія не готова поступатися, а Україна відкидає будь-які форми спільного чи чужого управління.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС?