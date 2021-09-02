Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

2 сентября 2021 , 16:05
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Рикарда Йозвяк в твиттере

В России заявили, что не поддержат продление миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. Говорится о контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк".

Текущий мандат СММ потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк на своей странице в твиттере.

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Россия сегодня (2 сентября – 24 канал) объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе",
– написал журналист.

ОБСЕ на этих блокпостах выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, которое приняли на основе консенсуса.

  • Миссия должна сообщать о ситуации на КПП, а также о перемещении через границу.

Обратите внимание! СММ ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" действовала с 29 июля 2014 года. С тех пор мандат продолжали на каждые 4 месяца.

  • Миссия постоянно мониторит ситуацию и передвижение через границу на официальных российских КПП и сообщает об этом в своих отчетах. СММ состоит из 22 человек.

Что известно о СММ ОБСЕ в Украине

СMM ОБСЕ – это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее задача – беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации.
  • Также она должна способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
Миссия начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от Кабинета Министров Украины к ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.
Автор: Олег Васьків