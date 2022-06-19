Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва"

Прошло более двух месяцев с тех пор, как российский крейсер "Москва" совершил "отрицательное всплытие" на дно Черного моря вместе с частью экипажа. Россия до сих пор пытается скрыть потери и не признает гибели 27 оккупантов, находившихся на борту судна.

Отмечается, что среди этих 27 членов экипажа 19 погибших проходили срочную службу в рядах вооруженных сил России. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 19 июня.

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Россия не признает гибели 27 членов экипажа "Москвы"

Как сообщили в ГУР МО, российские чиновники и спецслужбы продолжают принуждать семьи моряков скрывать информацию об их погибших родственниках на крейсере "Москва".

До настоящего времени 27 членов экипажа, из которых 19 срочников, в России считаются пропавшими без вести . Официально похоронили в Севастополе только мичмана уничтоженного русского военного корабля Ивана Вахрушева.

Командир затонувшего крейсера, капитан первого ранга Антон Куприн, нарушивший устав и одним из первых покинувший судно , объясняет свой поступок якобы попыткой спасти именно срочников. Такой приказ он вроде бы получил после того, как на "Москве" произошли взрывы.

Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ России и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения.

– подчеркнули в украинской разведке.

Родню погибших направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести российских срочниках-оккупантах.

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К слову, узнав о намерении родственников обнародовать информацию о погибших в средствах массовой информации, в их дома и на места трудоустройства приходят сотрудники ФСБ . С ними проводят так называемую "разъяснительную работу", угрожая уголовной ответственностью за якобы "разглашение государственной тайны". При этом, добавили в ГУР МО, социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти.

Напомним, что первые сообщения о пожаре на крейсере "Москва", который, между прочим, атаковал остров Змеиный в начале полномасштабного вторжения, появились 13 апреля . Впоследствии стало известно, что корабль поразили две украинские ракеты "Нептун" , в результате чего он пошел ко дну. В России лишь впоследствии признали, что судно затонуло, вместе с тем до сих пор пытаются скрыть причины и потери личного состава.

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