Россия отложила ротацию 68 армии в Сирии из-за войны в Украине
Источник:Гентштаб ВСУ
Утрата более 20 тысяч солдат и сотен единиц боевой техники в Украине сильно ударили по мощности российской армии. Враг меняет свои планы по всем направлениям, проводя ротацию и дополнительную мобилизацию.
Россия планировала привлечь к войне с Украиной сирийских наемников. Но потери заставили врага не только изменить планы, но отложить ротацию своих сил в Сирии.
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Ротации не будет
Подразделения 68 общевойсковой армии России, базирующиеся в Сирии, надеялись на ротацию. Но из-за ведения боевых действий на территории Украины враг отложил этот план – ему не хватает личного состава в войне против нас, а мобилизация срывается из-за отсутствия у россиян желания подписывать контракт.
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