Об этом сообщает издание "РБК Украина" со ссылкой на осведомленные источники.

Почему россияне боятся оставлять свои пусковые установки вблизи украинской границы?

В течение последних недель украинские военные значительно активизировали охоту на средства противовоздушной обороны и ракетные комплексы противника.

Если раньше оккупанты осуществляли пуски баллистических и зенитных ракет с позиций всего в 100 километрах от границы, то теперь вынуждены передислоцировать технику значительно дальше.

Такое вынужденное отведение создает для российских войск критические ограничения по дальности применения вооружения. В частности, это касается использования зенитных управляемых ракет типа РМ-48У класса "земля-земля" для комплексов С-300 и С-400, максимальная дальность поражения которых не превышает 250 километров.

Сокрушительные удары по логистике и ВПК России

Отводу вражеских дивизионов предшествовала серия успешных операций Сил обороны Украины по военным объектам агрессора. В конце сентября украинские подразделения нанесли удар по зенитному комплексу "Панцирь-С2", пунктам управления беспилотниками, а также успешно уничтожили сразу две пусковые установки С-400 в Брянской области.

Кроме того, украинские военные наносят системные удары по заводам российского военно-промышленного комплекса. В ночь на 25 сентября под точный удар попали три ключевых предприятия в Ульяновске, Ефремово и Воронеже, которые производят электронику для ракет Х-59 и компоненты твердого ракетного топлива для комплексов "Искандер".

Как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны систематически уничтожают логистические узлы и радиолокационное оборудование противника.

В частности, ранее удалось поразить редкую радиолокационную станцию "Каста", командные пункты оккупантов в Луганской области и ряд складов с боеприпасами и материально-техническим обеспечением в Крыму и Донецкой области.