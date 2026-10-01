Про це повідомляє видання "РБК Україна" із посиланням на обізнані джерела.

Чому росіяни бояться залишати свої пускові установки поблизу українського кордону?

Протягом останніх тижнів українські військові значно активізували полювання на засоби протиповітряної оборони та ракетні комплекси противника.

Якщо раніше окупанти здійснювали пуски балістичних та зенітних ракет із позицій лише за 100 кілометрів від кордону, то тепер змушені передислоковувати техніку значно далі.

Таке вимушене відведення створює для російських військ критичні обмеження щодо дальності застосування озброєння. Зокрема, це стосується використання зенітних керованих ракет типу РМ-48У класу "земля-земля" для комплексів С-300 та С-400, максимальна дальність ураження яких не перевищує 250 кілометрів.

Нищівні удари по логістиці та ВПК Росії

Відведенню ворожих дивізіонів передувала серія успішних операцій Сил оборони України по військових об'єктах агресора. Наприкінці вересня українські підрозділи завдали ураження зенітному комплексу "Панцир-С2", пунктам управління безпілотниками, а також успішно знищили одразу дві пускові установки С-400 у Брянській області.

Окрім того, українські військові завдають системних ударів по заводах російського воєнно-промислового комплексу. У ніч на 25 вересня під влучне ураження потрапили три ключові підприємства в Ульяновську, Єфремові та Воронежі, які виготовляють електроніку для ракет Х-59 та компоненти твердого ракетного палива для комплексів "Іскандер".

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони системно нищують логістичні вузли та радіолокаційне обладнання ворога.

Зокрема, раніше вдалося уразити рідкісну радіолокаційну станцію "Каста", командні пункти окупантів на Луганщині та низку складів із боєприпасами і матеріально-технічним забезпеченням у Криму й на Донеччині.