Россия отправила в Казахстан своих десантников: красноречивое видео

Россия 6 января отправила в охваченный протестами Казахстан подразделения Воздушно-десантных войск в качестве миротворцев. Первый самолет уже прибыл в страну.

Свои войска Кремль направил в Казахстан в рамках миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности.

Важно ОДКБ официально подтвердила ввод войск в Казахстан: задание уже выполняют

В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ также вошли подразделения Вооруженных сил:

Беларуси,

Армении,

Таджикистана,

Киргизии.

В ОДКБ отметили, что передовые подразделения миротворцев уже начали выполнение поставленных задач. Среди них:

охрана важных государственных и военных объектов,

помощь правоохранительным органам Казахстана "в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле".

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Ранее власти Казахстана сами обратились к ОДКБ за помощью на фоне протестов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты в своей стране "террористической угрозой".

В России подтвердили, что Москва отправит своих военных в Казахстан. Однако якобы для "миротворческих целей", а "порядок российские бойцы наводить не будут". Кремлевские силовики будут находиться в стране пока там не стабилизируется ситуация. Они якобы будут охранять важные объекты.

Что известно о протестах в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 3 января. Тогда митингующие требовали снизить цены на газ, которые в начале 2022 года повысили вдвое. Правда, даже Протесты в Казахстане начались 3 января. Тогда митингующие требовали снизить цены на газ, которые в начале 2022 года повысили вдвое. Правда, даже после выполнения этого требования, протесты не остановились . В Алматы утром 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте

Протесты в Казахстане: смотрите видео