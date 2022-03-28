Россия отправила принудительно призванных из псевдореспублик аж под Сумы: бойцы просятся домой

Государство-агрессор отправило принудительно призванных из псевдореспублик Донбасса воевать аж под Сумы. Они жалуются, что их бросили умирать.

В сети обнародовали видео, на котором жители псевдореспублик Донецкой и Луганской областей жалуются, что их забросили воевать аж под Сумы.

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Жалобы бойцов с оккупированных территорий Донбасса

На ролике бойцы рассказывают, что "они – военнообязанные с Донбасса". "Работяги, дети, студенты, 18-летние", – говорят они.

Далее те, кого Россия отправила убивать мирных украинцев, наперебой спрашивают, что они делают под Сумами. Бойцы из псевдореспублик жалуются, что их отправили воевать без оружия, а также просят вернуть их домой.

Нас с автоматами ставят против "Градов", артиллерии, минометов,

– жалуются они.

Жители оккупированных территорий заявляют, что их товарищей взяли в плен, кроме того, есть много погибших.

На видео они также отмечают, что минобороны России "понятия не имеет, что они там делают". В то же время бойцы поняли важную вещь – "их бросили умирать".

Жители псевдореспублик отправили воевать под Сумы: смотрите видео