У мережі оприлюднили відео, на якому жителі псевдореспублік Донецької та Луганської областей скаржаться, що їх закинули воювати аж під Суми.

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Бідкання бійців з окупованих територій Донбасу

На ролику бійці розповідають, що "вони – військовозобов'язані з Донбасу". "Роботяги, діти, студенти, 18-річні", – кажуть вони.

Далі ті, кого Росія відправила вбивати мирних українців, наввипередки запитують, що вони роблять під Сумами. Бійці з псевдореспублік бідкаються, що їх відправили воювати без зброї, а тому просять повернути їх додому.

Нас з автоматами ставлять проти "Градів", артилерії, мінометів,

– скаржаться вони.

Жителі окупованих територій заявляють, що їхніх товаришів взяли в полон, крім того, є багато загиблих.

На відео вони також зазначають, що міноборони Росії "поняття не має, що вони там роблять". Водночас бійці зрозуміли важливу річ – "їх кинули вмирати".

Жителі псевдореспублік відправили воювати під Суми: дивіться відео