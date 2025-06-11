Россия отправила штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, – ЦПД

Россияне попытались отправить штурмовиков к административной границе Днепропетровской области, которую они пытаются пересечь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что заявил Коваленко

Известно, что россияне уже несколько месяцев стремятся пересечь границу Днепропетровской и Донецкой областей. Для по крайней мере вида успеха в этом Россия отправила своих штурмовиков на этот участок, однако их удалось ликвидировать.

Россияне ради информационной картинки попытались отправить штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, в килзону. Они были уничтожены,

– написал Андрей Коваленко.

Никакой дополнительной информации по этому поводу руководитель ЦПД СНБО не указал.

Напомним, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов уже отмечал, что россияне не присутствуют на административной границе областей несмотря на провокационные заявления российских СМИ.