Россия отправила штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, – ЦПД
- Россия отправила штурмовиков к административной границе Днепропетровской области, однако их удалось ликвидировать.
- Это было сделано ради информационной картинки, но штурмовики попали в "килзону" и были уничтожены.
Россияне попытались отправить штурмовиков к административной границе Днепропетровской области, которую они пытаются пересечь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Смотрите также Россия заговорила о создании "буферной зоны" на Днепропетровщине: как отреагировали в ЦПД
Что заявил Коваленко
Известно, что россияне уже несколько месяцев стремятся пересечь границу Днепропетровской и Донецкой областей. Для по крайней мере вида успеха в этом Россия отправила своих штурмовиков на этот участок, однако их удалось ликвидировать.
Россияне ради информационной картинки попытались отправить штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, в килзону. Они были уничтожены,
– написал Андрей Коваленко.
Никакой дополнительной информации по этому поводу руководитель ЦПД СНБО не указал.
Напомним, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов уже отмечал, что россияне не присутствуют на административной границе областей несмотря на провокационные заявления российских СМИ.