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24 Канал Новости Украины Россия отправила штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, – ЦПД
11 июня, 20:47
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Россия отправила штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, – ЦПД

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Россия отправила штурмовиков к административной границе Днепропетровской области, однако их удалось ликвидировать.
  • Это было сделано ради информационной картинки, но штурмовики попали в "килзону" и были уничтожены.

Россияне попытались отправить штурмовиков к административной границе Днепропетровской области, которую они пытаются пересечь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что заявил Коваленко

Известно, что россияне уже несколько месяцев стремятся пересечь границу Днепропетровской и Донецкой областей. Для по крайней мере вида успеха в этом Россия отправила своих штурмовиков на этот участок, однако их удалось ликвидировать.

Россияне ради информационной картинки попытались отправить штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, в килзону. Они были уничтожены, 
– написал Андрей Коваленко.

Никакой дополнительной информации по этому поводу руководитель ЦПД СНБО не указал.

Напомним, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов уже отмечал, что россияне не присутствуют на административной границе областей несмотря на провокационные заявления российских СМИ. 