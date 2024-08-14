Несколько сотен россиян, отказавшихся воевать, бросили на "защиту" Курщины: видео

По сообщению росСМИ, Кремль перебросил сотни отказников из-под Петербурга под Курск. Среди них те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, а также те, кто не хотят участвовать в так называемой "сво".

Еще 12 августа росСМИ рассказывали, что из военного поселка Каменка под Петербургом, где базируется 138-я отдельная мотострелковая бригада и где держали мужчин, которые отказались воевать, вывезли несколько сотен человек. Речь идет как минимум о 500 человек. На часть из отказников при этом уже были заведены уголовные дела об оставлении части, они находились под следствием, еще часть ждала прохождения военной комиссии.

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Россия бросает на смерть отказников

Родственники отказников рассказали, что мужчин без всяких объяснений посадили в КАМАЗы и под охраной повезли на военный аэродром. Первую партию – это примерно 300 человек – отправили в неизвестном направлении. Другая часть – около 150 человек – утром оказалась в 7 километрах от Курска на военном полигоне.

В сети опубликовали видео "отправки" 150 мужчин. На кадрах их загружают в автобусы, а уже через несколько часов привезут под Курск.

Отправка отказников на "защиту" Курщины: смотрите видео

Военным ничего не объяснили и не сказали, куда их отправляют.

По словам журналистов, около 10 человек отказались садиться в автобусы. Сейчас их держат в отдельном помещении и угрожают отправить туда же "принудительно".

Часть, которую вывезли на военный полигон под Курском, уже отправили с автоматами в неизвестном направлении. При этом около 20 человек смогли убежать.