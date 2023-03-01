Россияне наконец-то смогли передать США уведомление о приостановлении участия в ДСНО

21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Только через неделю молчания российский лидер подписал соответствующий закон, а Россия передала США официальную ноту.

Об этом, как пишут российские СМИ, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел страны-террористки Сергей Рябков, сообщает 24 Канал.

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Россия будет придерживаться ограничения

Однако он также отметил, что, хотя Россия и приостановила свое участие в ДСНВ, она будет соблюдать ограничение "относительно количества соответствующих систем".

Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что исполнение ДСНО прекращается. Но при этом его центральные положения – ограничения по количеству соответствующих систем – будут нами соблюдать,

– заявил Рябков.

Как решение о приостановлении участия в ДСНВ объяснили в России

Ранее российские СМИ сообщали, что в пояснительной записке к закону о выходе из Договора указана причина такого решения. Конечно, во всем виноваты США.

Так, договор предусматривает, что в целях обеспечения контроля над соблюдением положений ДСНВ, каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. Однако при этом США якобы "целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности".

Также ранее Путин заявил, что это решение "вынуждено" и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности России. По его словам, ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта", а также использовали ДСНВ, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение. Поэтому он не может представить, чтобы американские военные проводили инспекции и "шастали" на российских ядерных объектах.

Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, в России "должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания", и как в стране-агрессоре будут учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

Отметим, что пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Россия может вернуться к Договору. Однако при условии, что Запад будет прислушиваться к "беспокойствам Москвы по вопросам безопасности". Сейчас же, по его словам, в заявлениях западных лидеров можно услышать "бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать ее обеспокоенность".