Россияне наконец-то смогли передать США уведомление о приостановлении участия в ДСНО
21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Только через неделю молчания российский лидер подписал соответствующий закон, а Россия передала США официальную ноту.
Об этом, как пишут российские СМИ, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел страны-террористки Сергей Рябков, сообщает 24 Канал.
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Россия будет придерживаться ограничения
Однако он также отметил, что, хотя Россия и приостановила свое участие в ДСНВ, она будет соблюдать ограничение "относительно количества соответствующих систем".
Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что исполнение ДСНО прекращается. Но при этом его центральные положения – ограничения по количеству соответствующих систем – будут нами соблюдать,
– заявил Рябков.
Как решение о приостановлении участия в ДСНВ объяснили в России
Ранее российские СМИ сообщали, что в пояснительной записке к закону о выходе из Договора указана причина такого решения. Конечно, во всем виноваты США.
Так, договор предусматривает, что в целях обеспечения контроля над соблюдением положений ДСНВ, каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. Однако при этом США якобы "целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности".
Также ранее Путин заявил, что это решение "вынуждено" и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности России. По его словам, ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта", а также использовали ДСНВ, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение. Поэтому он не может представить, чтобы американские военные проводили инспекции и "шастали" на российских ядерных объектах.
Путин отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, в России "должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания", и как в стране-агрессоре будут учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
Отметим, что пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Россия может вернуться к Договору. Однако при условии, что Запад будет прислушиваться к "беспокойствам Москвы по вопросам безопасности". Сейчас же, по его словам, в заявлениях западных лидеров можно услышать "бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать ее обеспокоенность".
Что такое СНВ-3 или New START
Это последний договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Документ был подписан в Праге весной 2010 года на 10-летний срок. 3 февраля 2021 года США продлили действие New Start.
Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также до 700 единиц для развернутых носителей: межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.