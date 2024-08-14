Россия отправила 447 коз в Северную Корею после того, как Ким Чен Ын подлизался к Путину

Москва сделала Пхеньяну подарок после саммита Путина и Ким Чен Ына. Россия отправила в КНДР сотни коз.

В пресс-релизе Россельхознадзора говорится, что Россия отправила 447 коз в северокорейский город Расон.

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Для чего КНДР козы

Сообщается, что козы будут обеспечивать молочными продуктами местных детей, чтобы уменьшить нехватку продовольствия в Северной Корее.

По данным Human Rights Watch, 10,7 миллиона из 25,9 миллиона человек в Северной Корее недоедают, а у 18 процентов детей наблюдаются нарушения роста и развития из-за хронического недоедания.

"В районах и уездах муниципалитета Нампхо в КНДР построены козьи фермы большой мощности. В результате была укреплена основа для бесперебойного обеспечения детей в муниципалитете молочными продуктами", - сообщило в тот же день Корейское центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Россия и в дальнейшем будет отправлять животных в КНДР

В Россельхознадзоре сообщили, что козы были экспортированы из Ленинградской области России. И это лишь первая партия сельскохозяйственных животных, которых Россия намерена поставить в Северную Корею.

По данным российских государственных СМИ, во время недавней поездки Путина в Северную Корею лидеры двух стран подписали соглашение, которое обязывает их "оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одного из участников". Это широкомасштабный договор, который охватывает все сферы - от образования до сельского хозяйства и туризма.