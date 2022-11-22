Россия применяет все возможные методы, чтобы привлечь как можно больше людей к войне против Украины. В частности, стало известно, что на службу отправляют мужчин, имеющих проблемы со здоровьем.

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Российская медкомиссия сочла годным к службе больного военного

Как отмечает Главное управление разведки, во время одного из разговоров оккупанта со своей родственницей, она рассказала о "курьезе", произошедшем в военкомате на оккупированных территориях. На медкомиссию в Донецке отправили мужчину, у которого функционирует один глаз – к тому же и с ним возникли проблемы. В военкомате призывника "полечили" и отправили "отдавать долг родине".

У него один глаз, и он – нерабочий. Ну, послушай, на глазе воспаления. Его сюда прислали (в военкомат) и тут же "полечили". Он скоро станет незрячим просто,

– жалуется женщина.

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Как захватчики пытаются "бунтовать" против военного командования

Проблемы во вражеском войске настолько масштабны, что игнорировать их уже просто невозможно – и касаются они не частичной мобилизации. Скажем, в Татарстане жены военных вышли на протест из-за того, что "мобикам" выдают плохую амуницию. Обращались к самому президенту Владимиру Путину. Этот инцидент свидетельствует о циничности "великого русского народа", потому что россиян массово отправляют убивать граждан другого государства, а они "бунтуют" лишь против ненадлежащей экипировки, и больше ничего их не тревожит в этой ситуации.

Кроме того, чрезвычайно комичны выглядят попытки российских СМИ освещать эту ситуацию, в частности так называемые "российские протесты". Недавно татарстанские журналисты опубликовали статью о проблемах российских военных, однако ее пришлось вскоре удалить. Вот такая она – свобода слова "по-русски".

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