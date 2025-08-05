Россияне начали бросать на штурмы женщин. Военные такой случай зафиксировали под Покровском. Враг начал привлекать женщин из-за нехватки личного состава.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала заявил, что Россия начинает привлекать к войне женщин из-за недостатка личного состава. Также, по его словам, российское командование переводит на передовую людей с небоевых должностей – поваров, логистов и других специалистов, включая мобилизованных гражданских.

Смотрите также У Покровска сейчас идут важнейшие, тяжелые бои, – ОСГВ "Хортица"

Кого Россия привлекает вместо мобилизации?

Потому что нужно постоянно провозить штурмы.

И, видите, уже начинают не жалеть и женщин. Кроме того, то, что ранее сообщало Главное управление разведки, россияне активно сейчас продолжают привлекать заключенных,

– сказал Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что они привлекают людей, которые находятся на условном сроке и под фактическим "колпаком" так называемых правоохранительных органов России. Поэтому это все продолжается, и доля таких новомобилизованных составляет где-то примерно одну треть.

Он добавил, что на Харьковском направлении бойцы фиксировали присутствие многонациональных подразделений, в том числе и представителей Китая, которые участвуют в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.

По его словам, с учетом потерь, которые уже превысили миллион человек, Россия мобилизовала примерно 1 миллион 300 тысяч военных. Однако бросить всех одновременно в бой она не может – нынешний темп составляет около 31 тысячи мобилизованных в месяц.

Российская армия все же испытывает истощение, однако это "проседание" пока не приводит к существенным изменениям на линии боевого соприкосновения. В 2024 году Россия мобилизовала примерно 200 тысяч человек для покрытия своих оперативных потребностей.

Поэтому основными источниками и дальше остается внутренняя мобилизация, заманивание, давление, угрозы, фактор наемников КНДР. Теперь военные должны подписывать контракты с Минобороны России, поиск наемников по всему миру. Очень часто путем обмана, когда людям говорят, что они будут работать на предприятиях гражданской инфраструктуры, а по сути они привлекаются к боевым действиям,

– сказал Жмайло.

Он отметил, что Россия пока не готова к всеобщей мобилизации. Во время так называемой первой волны, когда мобилизовали 400 тысяч человек, в обществе возникло сильное сопротивление.

Вся властная вертикаль едва не обвалилась, а на границах образовались огромные очереди – люди массово выезжали из страны. По его словам, чем больше российских граждан непосредственно затрагивает война, тем выше становится риск внутренней дестабилизации.