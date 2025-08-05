Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу заявив, що Росія починає залучати до війни жінок через нестачу особового складу. Також, за його словами, російське командування переводить на передову людей із небойових посад – кухарів, логістів та інших спеціалістів, включно з мобілізованими цивільними.

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Кого Росія залучає замість мобілізації?

Тому що потрібно постійно провозити штурми.

І, бачите, вже починають не жаліти і жінок. Крім того, те, що раніше повідомляло Головне управління розвідки, росіяни активно зараз продовжують залучати в'язнів,

– сказав Дмитро Жмайло.

Він додав, що вони залучають людей, які знаходяться на умовному терміні і під фактичним "ковпаком" так званих правоохоронних органів Росії. Тому це все продовжується, і частка таких новомобілізованих складає десь приблизно одну третину

Він додав, що на Харківському напрямку бійці фіксували присутність багатонаціональних підрозділів, зокрема й представників Китаю, які беруть участь у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, з урахуванням втрат, які вже перевищили мільйон осіб, Росія мобілізувала приблизно 1 мільйон 300 тисяч військових. Проте кинути всіх одночасно в бій вона не може – нинішній темп становить близько 31 тисячі мобілізованих на місяць.

Російська армія все ж зазнає виснаження, однак це "просідання" наразі не призводить до суттєвих змін на лінії бойового зіткнення. У 2024 році Росія мобілізувала приблизно 200 тисяч осіб для покриття своїх оперативних потреб.

Тому основними джерелами і далі залишається внутрішня мобілізація, заманювання, тиск, погрози, фактор найманців КНДР. Тепер військовики мають підписувати контракти з Міноборони Росії, пошук найманців по всьому світу. Дуже часто шляхом обману, коли людям кажуть, що вони будуть працювати на підприємствах цивільної інфраструктури, а по суті вони залучаються до бойових дій,

– сказав Жмайло.

Він зазначив, що Росія наразі не готова до загальної мобілізації. Під час так званої першої хвилі, коли мобілізували 400 тисяч осіб, у суспільстві виник сильний спротив.

Вся владна вертикаль ледь не обвалилася, а на кордонах утворилися величезні черги – люди масово виїжджали з країни. За його словами, чим більше російських громадян безпосередньо зачіпає війна, тим вищим стає ризик внутрішньої дестабілізації.