Россия отвергла разговоры об энергетическом перемирии в ходе переговоров в Абу-Даби, – Зеленский

10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры. Стороны не смогли договориться об энергетическом перемирии.

Российские представители отклонили предложение Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

Что Зеленский сказал об энергетическом перемирии?

Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США, прошедших в столице ОАЭ 10-11 ноября. Представители Москвы отклонили инициативу Киева об объявлении энергетического перемирия. По их словам, у них якобы не было мандата на обсуждение этого вопроса. В то же время глава государства заявил, что переговоры не заблокированы и сказал, что рад этому.

Украинский лидер рассказал, что ожидает встречи с американской командой в Дублине. Киев рассчитывает на положительный результат по гуманитарным вопросам, в частности, обмену пленными. Также в Украине ожидают конкретные ответы относительно гарантий безопасности. Зеленский отметил необходимость участия европейцев в таких соглашениях.

Кроме того, политик подчеркнул, что в переговорах очень многое зависит именно от Вашингтона.

Есть вещи, которые зависят от России, многое зависит от России. Но еще больше это зависит от Соединенных Штатов от их воли. Потому что они лидеры,

– подчеркнул президент.

Также итоги мирных переговоров прокомментировал глава ОП Кирилл Буданов. Он рассказал, что в вопросе возвращения пленных удалось добиться существенного результата.