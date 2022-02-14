Россия ответила на запрос Украины, что не ведет "чрезвычайной военной деятельности"

Россия ответила на запрос МИД Украины относительно действия ее войск у границ нашего государства. Однако Кремль традиционно заявил, что они якобы никакой активности не ведут и в очередной раз обвинил Украину в эскалации.

Россия ответила на запрос Украины в официальном документе, который оказался в распоряжении журналистов. В ответе Кремль не предоставил четких разъяснений по вопросам, которые задал официальный Киев.

Заметьте Если Россия отвечает за слова, то должна показать прозрачно свои данные о военных, – МИД

Что говорит Кремль

В Кремле убеждают, что Украина "сама виновата в эскалации". Еще более циничное заявление относительно самого содержания запроса Киева. Россия убеждает, что в нем якобы есть "провокационные заявления" относительно оккупированного ею Крыма.

Кроме того, Кремль убеждает, что не ведет на своей территории никакой необычной военной активности. Поэтому там считают, что Венский документ, которым руководствовался украинский МИД, якобы неуместен.

. Венский документ – международное соглашение государств-участников ОБСЕ для реализации мер по доверию и безопасности в регионе. Его положения предусматривают ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников, сообщения военного характера для уменьшения риска, консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах и тому подобное.

Абсолютной вершиной цинизма и абсурда стало заявление Кремля о том, что якобы на Донбассе сосредоточено 120 тысяч украинских военных, которые якобы готовы к наступлению и эскалации. Запрос украинского МИД в России назвали "попыткой отвлечь внимание от подготовки силового решения конфликта", который уже традиционно там называют "внутриукраинским".

Что этому предшествовало

11 февраля Украина направила официальный запрос России с требованием объяснить военные "учения" у границ. На ответ Кремлю дали 48 часов.

Кремль должен был предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.

Среди информации, которую просили у государства-агрессора: дата завершения военной деятельности; наименование, подчиненность и количество военных формирований; типы вооружений и военной техники, которые принимают участие в учениях.

Ранее СМИ сообщали, что ответа Кремль все-таки не предоставил.

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