Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил действия России на европейской арене с "пандемией в политике". Он также считает, что страна является серьезным вызовом для солидарности Евросоюза.

Об этом Кулеба рассказал во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Он также отметил, что Украина сейчас находится не в той позиции, чтобы указывать ЕС, как лучше помогать другим странам в борьбе с коронавирусом.

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Кулеба заявил, что для солидарности Евросоюза пока есть 2 вызова. По его мнению, это российское государство и пандемия COVID-19.

Первый – это Россия, которая все время бросает вызов солидарности ЕС. Второй – COVID-19. Говоря метафорически, и то, и другое можно охарактеризовать как пандемию в политике и здравоохранении,

– заявил глава МИД Украины.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. По мнению дипломата, она постоянно усиливает там свое военное присутствие и нарушает торговые пути.

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