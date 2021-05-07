Россия является пандемией в политике, – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил действия России на европейской арене с "пандемией в политике". Он также считает, что страна является серьезным вызовом для солидарности Евросоюза.
Источник:24 канал
Об этом Кулеба рассказал во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Он также отметил, что Украина сейчас находится не в той позиции, чтобы указывать ЕС, как лучше помогать другим странам в борьбе с коронавирусом.
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Кулеба заявил, что для солидарности Евросоюза пока есть 2 вызова. По его мнению, это российское государство и пандемия COVID-19.
Первый – это Россия, которая все время бросает вызов солидарности ЕС. Второй – COVID-19. Говоря метафорически, и то, и другое можно охарактеризовать как пандемию в политике и здравоохранении,
– заявил глава МИД Украины.
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Что этому предшествовало
- Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в течение 6 – 7 мая находятся с визитом в Украине.
- Главы МИД стран Бенилюкса уже побывали в районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине.
- Делегация также встретилась с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Они обсудили европейскую интеграцию Украины, противодействие коронавирусу, присоединение украинского государства к Стамбульской конвенции, Крымскую платформу и прочее.
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