Россия перебрасывает в Беларусь 2 дивизиона зенитных ракетных систем с Дальнего Востока

Россия продолжает отправлять в Беларусь свои войска под предлогом совместных учений. Так, утром 21 января 2 дивизиона зенитных ракетных систем погрузили на железнодорожные платформы.

Российские дивизионы техники отправили в Белоруссию

Комплексы С-400 "Триумф" прибыли с Дальнего Востока. Теперь они направляются на полигоны в Белоруссию.

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Технику погрузили на железнодорожные платформы в Хабаровском крае.

По прибытии на полигоны российские военные проведут оборудование и маскировку пусковых позиций и техническое обслуживание техники. Затем они присоединятся к учебному боевому дежурству по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

В базовый состав системы С-400, кроме зенитных ракет, входят:

пункт управления,

радиолокационные средства,

пусковые установки,

комплекс технического снабжения.

Минобороны России также планирует отправить в Беларусь 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Российская техника отправилась в Беларусь: видео

Россия может напасть на Украину из Беларуси

Учения "Союзная решимость-2022" продлятся в течение 10 - 20 февраля. Первые подразделения войск прибыли 18 января. По данным США, Россия может напасть на Украину с территории Беларуси, так как сейчас она сняла туда много своей техники и бойцов.

Кроме того, аналитики CIT сообщили, что российскую технику заметили в Беларуси всего лишь в 200 километрах от Киева. Согласно плану учений, она не должна находиться там. Об угрозе нападения Госдеп США "частно" поговорил с Минском и рассказал о своих опасениях.

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