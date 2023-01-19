Журналисты показали фото с цистернами на железной дороге. Они утверждают, что внутри таких цистерн не редкий груз, как написано, а российские оккупанты.
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Россия опрокидывает живую силу в Беларусь цистернами
Белорусские журналисты сообщают, что по железной дороге внутри цистерн перевозится живая сила. Перевозят ли таким образом технику и боеприпасы неизвестно.
Напомним, что страна-агрессорка продолжает опрокидывать военную технику в Беларусь. В частности, 15 января на военный аэродром в Барановичах прилетели не менее 8 истребителей 4 Су-34 и 4 истребителей Су-30.
В Генштабе отмечают, что по состоянию на утро 19 января в Беларуси наступательные группировки не сформированы. Однако ВСУ готовятся к развитию событий и постоянно укрепляют оборонные рубежи у белорусской границы.
Между тем, в разведке США не видят признаков того, что Беларусь намерена, планирует и готовит вторжение на территорию Украины. Однако США "разделяет" беспокойство относительно тесного взаимодействия российских и белорусских сил.
Что сейчас происходит на территории Беларуси
- 18 января в России и Беларуси после украинской учебы начались очередные совместные учения России и Беларуси.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне и белорусы отрабатывают практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонента в наступательных операциях
- Активность на главных белорусских полигонах до сих пор остается достаточно высокой. На спутниковых фото сервису Planet Labs удалось увидеть происходящее на военном полигоне "Лепельский" в Витебской области.
- Там видно много техники, среди которых, вероятно, есть КАМАЗы, танки и БМП. Общее количество – не менее 150 единиц. С восточной и западной стороны можно увидеть 2 полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток. Каждая палатка величиной ориентировочно 10 на 5 метров.