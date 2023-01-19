Журналісти показали фото з цистернами на білоруській залізниці. Вони стверджують, що всередині таких цистерн не рідкий вантаж, як написано, а російські окупанти.

До теми Перспективи наступати з Білорусі в окупантів немає, – полковник ЗСУ

Росія перекидає живу силу у Білорусь цистернами

Білоруські журналісти повідомляють, що залізницею всередині цистерн перевозиться жива сила. Чи перевозять таким чином техніку та боєприпаси наразі невідомо.

Нагадаємо, що країна-агресорка продовжує перекидати військову техніку у Білорусь. Зокрема 15 січня на військовий аеродром у Барановичах прилетіли щонайменше 8 винищувачів: 4 Су-34 та 4 винищувачів Су-30.

У Генштабі наголошують, що станом на ранок 19 січня у Білорусі наступальних угруповань не сформовано. Проте ЗСУ готуються до будь-якого розвитку подій та постійно укріплюють оборонні рубежі біля білоруського кордону.

Тим часом у розвідці США не бачать ознак того, що Білорусь має наміри, планує та готує вторгнення на територію України. Проте США "поділяє" занепокоєння щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил.

Що зараз відбувається на території Білорусі