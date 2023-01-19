Журналісти показали фото з цистернами на білоруській залізниці. Вони стверджують, що всередині таких цистерн не рідкий вантаж, як написано, а російські окупанти.
До теми Перспективи наступати з Білорусі в окупантів немає, – полковник ЗСУ
Росія перекидає живу силу у Білорусь цистернами
Білоруські журналісти повідомляють, що залізницею всередині цистерн перевозиться жива сила. Чи перевозять таким чином техніку та боєприпаси наразі невідомо.
Нагадаємо, що країна-агресорка продовжує перекидати військову техніку у Білорусь. Зокрема 15 січня на військовий аеродром у Барановичах прилетіли щонайменше 8 винищувачів: 4 Су-34 та 4 винищувачів Су-30.
У Генштабі наголошують, що станом на ранок 19 січня у Білорусі наступальних угруповань не сформовано. Проте ЗСУ готуються до будь-якого розвитку подій та постійно укріплюють оборонні рубежі біля білоруського кордону.
Тим часом у розвідці США не бачать ознак того, що Білорусь має наміри, планує та готує вторгнення на територію України. Проте США "поділяє" занепокоєння щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил.
Що зараз відбувається на території Білорусі
- 18 січня у Росії та Білорусі після українського навчання почались чергові спільні навчання Росії та Білорусі.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни та білоруси відпрацьовують практичні завдання із взаємодії повітряного та сухопутного компоненту в наступальних операціях.
- Активність на головних білоруських полігонах досі залишається досить високою. На супутникових фото сервісу Planet Labs вдалося побачити, що відбувається на військовому полігоні "Лепельський" у Вітебській області.
- На фото з полігону видно багато техніки, серед якої, ймовірно, є КАМАЗи, танки та БМП. Загальна кількість – не менше 150 одиниць. Зі східної та західної сторони можна побачити 2 польові табори приблизно на 14 і 30 наметів. Кожен намет величиною орієнтовно 10 на 5 метрів.