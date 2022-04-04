Россия перебрасывает на Донбасс наемников "Вагнера", – британская разведка
Источник:твиттер Ministry of Defence
Российские власти намерены привлечь к боевым действиям на территории Украины еще более тысячи наемников частной военной компании "Вагнера".
Об этом 4 апреля проинформировала британская разведка. Ранее схожую информацию обнародовал Генштаб ВСУ, добавляя, что путинские наемники развернули штаб в российском Ростове.
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На Донбасс следует новая партия путинских наемников
Согласно данным британской разведки, российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнера", передвигаются к востоку Украины.
Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, перенаправляя свое наступление на Донбасс,
– говорится в сообщении.
В конце марта из Британии поступила информация, что Москва уже послала 1000 "вагнеровцев" на восток Украины. Решение привлечь частных бойцов напрямую связано со значительными потерями, нанесенными России Вооруженными Силами Украины.
1 апреля стало известно, что ВСУ на Донбассе устроили горячий прием "вагнеровцам". Сообщается, что нашим военным удалось отразить 7 атак врага.
ЧВК Вагнера: что известно
ЧВК Вагнера – это российская военная структура, созданная в 2013 году. Частная группировка участвовала в боевых действиях на Донбассе, а затем и во время полномасштабной войны против Украины на стороне России. Также были зафиксированы в Сирии на стороне союзника России режима Асада, в Судане.