Россия перебрасывает на Донбасс наемников "Вагнера", – британская разведка

Российские власти намерены привлечь к боевым действиям на территории Украины еще более тысячи наемников частной военной компании "Вагнера".

Об этом 4 апреля проинформировала британская разведка. Ранее схожую информацию обнародовал Генштаб ВСУ, добавляя, что путинские наемники развернули штаб в российском Ростове.

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На Донбасс следует новая партия путинских наемников

Согласно данным британской разведки, российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнера", передвигаются к востоку Украины.

Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, перенаправляя свое наступление на Донбасс,

– говорится в сообщении.

В конце марта из Британии поступила информация, что Москва уже послала 1000 "вагнеровцев" на восток Украины. Решение привлечь частных бойцов напрямую связано со значительными потерями, нанесенными России Вооруженными Силами Украины.

1 апреля стало известно, что ВСУ на Донбассе устроили горячий прием "вагнеровцам". Сообщается, что нашим военным удалось отразить 7 атак врага.