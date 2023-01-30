Россияне заявили, что перекидывают дополнительные войска на границу с Украиной

В Курскую область России оккупанты перекидывают дополнительный контингент военнослужащих. Это якобы необходимо для защиты границы и безопасности региона.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передают российские СМИ.

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В Курскую область прибывают новые оккупанты

Старовойт сообщил, что в Курскую область на днях приедут российские военные. По данным российских СМИ, ранее дополнительные российские войска прибывали в регион весной и осенью.

В ближайшие дни на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба. Поручения предоставлены, необходимо оказать всемерную поддержку приема и размещения дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач,

– заявил он.

Старовойт "отчитывается" о рисках вторжения ВСУ

Курская область граничит с Сумской областью Украины, границы которой регулярно обстреливают российские войска.

Цирк продолжается. В частности, губернатор Курской области регулярно сообщает о прилетах в регионе по гражданской инфраструктуре, в которых обвиняет Вооруженные силы Украины.

Также он ездит на границу области с Украиной и рассматривает оборонные позиции, отчитываясь доверчивым россиянам о рисках наступления ВСУ. На днях Старовойт говорил, что риск "вторжения в Курскую область" невысок и власти постоянно занимаются укреплением обороноспособности региона.

Также он сообщал, что на территории Курской области действуют центры ППК "Вагнер". Старовойт заявил, что якобы сам прошел обучение в одном из таких центров.