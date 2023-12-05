В Джанкой перебрасывают мобилизованных из Якутии, – "Атеш"

Агрессор перебрасывает во временно оккупированный Джанкой личный состав из Якутии. Уже через час после собрания мобилизованных забрала росгвардия.

Соответствующие кадры обнародовало военное партизанское движение. Заметили, что оккупанты перебрасывает личный состав уже не впервые.

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"На убой отправляют небольшими партиями"

В "Атеше" рассказали, что во время разведки обнаружили перебрасывание личного состава мобилизованных из Якутии в Джанкой.

Новоприбывшие военнослужащие неряшливо одеты, употребляют ненормативную лексику, хамят прохожим. Кроме того, после них на улице постоянно разбросана куча мусора.

Уже через час после мобилизованных сборов забрала росгвадия. Переброска личного состава уже не первая, на убой отправляют небольшими партиями,

– подчеркнули в "Атеш".

Также призвали присоединяться к движению и помогать в борьбе за освобождение от оккупантов украинских территорий.

Оккупанты перебрасывает в Джанкой мобилизованных из Якутии / Фото "Атеш"

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