1 марта, 02:33
Россияне перебрасывают катера 102-го отряда спецназа в Южную бухту Севастополя, –"Атеш"

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Россия перебрасывает катера 102-го отряда спецназа в Южную бухту Севастополя для защиты от подводных диверсионных сил.
  • Перемещение катеров является попыткой скрыть технику от атак украинских дронов, что свидетельствует об опасениях командования.

Партизаны фиксируют переброску катеров 102-го отряда спецназа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота России в Южную бухту Севастополя из Константиновской.

Именно это подразделение отвечает за противодиверсионную защиту и привлечено к охране Крымского моста. Об этом сообщает движение "Атеш".

О чем свидетельствует перемещение катеров?

Согласно обнародованной информации, сейчас несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 "Граченок", закрепленных за этим отрядом, находятся не в районе своего постоянного базирования, а, как свидетельствуют данные "Атеш" в Южной бухте.

Катера были выведены из Константиновской бухты и размещены глубже в акватории города. Отмечается, что хотя формально это якобы с целью "плановых работ" или "ремонта", однако на самом деле речь идет о попытке скрыть технику.

Предполагают, что российское командование опасается потери противодиверсионных катеров из-за атак украинских морских и воздушных дронов, поэтому стремится держать их подальше от уязвимых участков и мест возможного удара.

Перемещение свидетельствует о нервозности оккупационных сил и признании реальной угрозы. Даже специализированные катера, предназначены для борьбы с подводными диверсионными средствами, вынуждены прятать под прикрытием бухт и инфраструктуры, 
– отмечают в движении.

Враг пытается спрятать катера от атак / "Атеш"

Какую информацию сообщали в "Атеш" ранее?

  • Недавно в Новороссийске обнаружили военный объект Черноморского флота России, который работает в активном режиме. Также стало известно об усиленном контроле за стратегическим узлом спецсвязи противника.

  • В то же время во временно оккупированном Крыму российских срочников незаконно переводят на контрактную службу. Командиры прибегают к давлению, угрозам и даже подделке подписей, чтобы отправить их в зону боевых действий.

  • К слову, после ряда ударов Сил обороны Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму летная активность врага значительно уменьшилась. Оккупанты прячут технику в ангары и перебазируют ее на другие площадки.