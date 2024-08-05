Россия перебрасывает на Харьковщину подразделение с Луганщины: с чем это связано

Российские войска из-за больших потерь перебрасывают на Харьковщину подразделения из Луганской области. Кроме того, оккупанты привлекают к боевым действиям добровольческие подразделения или даже иностранных граждан.

Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

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Россия перебрасывает на Харьковщину подразделение с Луганщины

По словам Саранцева, оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность "нулевая".

"Противник погибает, несет потери и отступает", – рассказал он.

Полковник отметил, что средства, которыми враг пытается вести разведку, глушатся РЭБ или сбиваются.

Учитывая ситуацию, российские захватчики осуществляют перегруппировку сил и перебрасывают военных с других направлений.

Подразделение, которое сейчас выдвигается на Харьковщину, это 22-й мотострелковый полк. Он идет из Луганской области,

– отметил Саранцев.

По его словам, также враг осуществляет внутреннюю ротацию.

"Он привлекает добровольческие подразделения или даже иностранных граждан, которых или принуждением, или обманом заставляет идти в бой. Это представители или Ближнего Востока, или среднеазиатских или африканских стран. Это могут быть студенты, гастарбайтеры... Им обещают заоблачные деньги, но как правило, этот контингент не доживает даже до первой выплаты. Их как пушечное м***о бросают в штурмы, лобовые атаки и, не имея даже минимальной подготовки, они погибают", – рассказал полковник.