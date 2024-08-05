Про це повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Дивіться також У Вовчанську окупанти використовують найманців з Єгипту, – військові

Росія перекидає на Харківщину підрозділ з Луганщини

За словами Саранцева, окупанти продовжують штурмові дії на Харківщині, але результативність "нульова".

"Противник гине, зазнає втрат і відступає", – розповів він.

Полковник зазначив, що засоби, якими ворог намагається вести розвідку, глушаться РЕБом або збиваються.

Зважаючи на ситуацію, російські загарбники здійснюють перегрупування сил і перекидають військових з інших напрямків.

Підрозділ, який наразі висувається на Харківщину, це 22-й мотострілецький полк. Він йде з Луганської області,

– зауважив Саранцев.

За його словами, також ворог здійснює внутрішню ротацію.

"Він залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських чи африканських країн. Це можуть бути студенти, гастербайтери… Їм обіцяють захмарні гроші, але як правило, цей контингент не доживає навіть до першої виплати. Їх як гарматне м***о кидають в штурми, лобові атаки і, не маючи навіть мінімальної підготовки, вони гинуть", – розповів полковник.