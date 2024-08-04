Про це повідомило командування оперативного угрупування "Харків". Також зазначають, що ворог активізував повітряну розвідку на цьому напрямку.

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Зазнчають, що у Вовчанську росіяни частіше проводять повітряну розвідку за допомогою дронів.

Захисники фіксують і переміщення особового складу – відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

"До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", – повдіомили в

Ситуація на Харкіському напрямку

У районі Глибокого окупанти переміщують та роззосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позицій Сил оборони.

В районі селища Лозовая Рудка (Росія) окупанти провели евакуацію втрат.