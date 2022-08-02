Военный эксперт объяснил, почему россия перебрасывает на Юг батальонные группы

Россия несет потери и не успевает собрать резервы, которые ей нужны. Поэтому пытается доукомплектовать направление на Юге другими подразделениями.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в первую очередь оккупанты стремятся укрепить оборонные рубежи своих войск.

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Маневры врага на Юге

Кроме того, на некоторых направлениях в Херсонской области россияне пытались идти в контратаки и отбивать позиции, которые заняли наши военные. Но это не имело успеха. Также они укрепляют Запорожское направление и держат дополнительный контингент в направлении Васильевка – Пологи.

Все это ведет к тому, что укрепляют Юг в первую очередь для того, чтобы вести оборонительные действия. Это основное,

– заметил Мусиенко.

Это хороший шанс для украинской армии

Военный эксперт объяснил, что существует определенный риск для россии. Раньше оккупанты могли "шантажировать" наших бойцов интенсивными боевыми действиями на Востоке. Ведь определенная часть подразделений Вооруженных сил Украины должна была находиться там для того, чтобы отбивать наступление россиян.

Александр Мусиенко рассказал, что оккупанты использовали фланг в Харьковской области для того, чтобы там мы держали наши подразделения. Эти силы не могли никуда отойти в другие направления, даже на Востоке. Не говоря о том, чтобы передислоцироваться на Юг. И тем самым россияне постоянно создавали угрозу.

По словам эксперта, если оккупанты фактически отказываются от своего более выгодного положения на Востоке, это означает, что они не успевают собрать силы, которые могли бы приехать из временно оккупированного Крыма или россии.

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Александр Мусиенко о ситуации на Юге: смотрите видео

Что известно об оккупантах на Юге

29 июля ВСУ попали по 5 вражеским объектам в Херсонской области. Вблизи Новой Каховки – 2 цели, по одной – в Чернобаевке, Олешках и Бриловке.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что россияне заставляют херсонцев сотрудничать с ФСБ. оккупанты задерживают людей посреди улицы и требуют подписать бумажки о сотрудничестве с ними. А потом пугают, если СБУ узнает об этих "документах" – человек получит уголовное наказание.

Ночью 31 июля Николаев подвергся самым мощным обстрелам с начала полномасштабного вторжения россии. оккупанты использовали ракеты С-300 и реактивные системы залпового огня "Смерч". Враг вел обстрел практически всю ночь с небольшими перерывами до утра.

оккупанты вечером 31 июля нанесли ракетный удар по Одесскому району. Враг обстрелял Одесскую область 2 ракетами типа "Искандер". Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Там также отметили, что от разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки, повлекшие загорание сухой травы.

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