Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович. По его словам, на Восточном направлении в течение последних нескольких дней "ничего особенного не происходит".

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Что происходит в Луганской области

Уменьшение интенсивности наступления в Луганской области связано с тем, что обе стороны накапливают силы.

То, что сейчас там происходит – это не активные удары, штурмовые действия. Идет улучшение позиций на месте, обе стороны накапливают резервы, накрывают друг друга артиллерией,

– сообщил Арестович.

Он добавил, что украинской стороне это удается гораздо лучше, особенно возле города Сватово.

По словам советника главы ОП, о событиях на фронте, прежде всего, должен говорить Генштаб. Однако, как отметил Арестович, судя по карте боевых действий, ВСУ уже очень близко к Сватовому.

Главная задача врага возле Кременной

Арестович также прокомментировал ситуацию в районе Кременной.

Российская сторона перебросила туда резервы. Главной задачей российских войск в этом районе является удержание узла Кременная – Привольное – Рубежное,

– сказал советник главы Офиса Президента.

По его словам, если украинские войска захватят этот участок, то оккупантов ждет страшное поражение, включая ситуацию в Лисичанске и Северодонецке.

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"Это та самая печально известная "вторая линия обороны", ради которой россияне погубили свои войска в Лимане для того, чтобы успеть ее создать", – заметил Арестович.

Какая одна из главных целей в войне

Он добавил, что трасса между Сватовым и Кременной находится под огневым контролем ВСУ.

Это очень хорошо, ведь "резать" дороги и коммуникации – одна из главных целей в этой войне, и она здесь достигнута.

– сказал советник главы ОП.

Чего ждать дальше в Луганской области

По словам Арестовича, впереди – бои за Кременную и Сватово.

Дальше будем ждать, кто кого победит. Это зависит от того, сколько сил и средств у сторон,

– сказал советник главы ОП.

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Ситуация на Восточном направлении: главное