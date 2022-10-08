Про це розповів радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович. За його словами, на Східному напрямку протягом останніх кількох днів "нічого особливого не відбувається".

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Що відбувається на Луганщині

Зменшення інтенсивності наступу на Луганщині пов'язане з тим, що обидві сторони накопичують сили.

Те, що зараз там відбувається, – це не є активними ударами, штурмовими діями. Йде покращення позицій на місці, обидві сторони накопичують резерви, накривають один одного артилерією,

– повідомив Арестович.

Він додав, що українській стороні це вдається набагато краще, особливо біля міста Сватове.

За словами радника глави ОП, про події на фронті має насамперед говорити Генштаб. Однак, як зазначив Арестович, судячи з карти бойових дій, ЗСУ вже дуже близько до Сватового.

Головне завдання ворога біля Кремінної

Арестович також прокоментував ситуацію у районі Кремінної.

Російська сторона перекинула туди резерви. Головним завданням російських військ у цьому районі є утримання вузла Кремінна – Привільне – Рубіжне,

– сказав радник глави Офісу Президента.

За його словами, якщо українські війська захоплять цю ділянку, то на окупантів чекає страшна поразка, включно з ситуацією у Лисичанську і Сєвєродонецьку.

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"Це та сама сумнозвісна "друга лінія оборони", заради якої росіяни занапастили свої війська в Лимані для того, щоб встигнути її створити", – зауважив Арестович.

Яка одна з головних цілей у війні

Він додав, що траса між Сватовим та Кремінною перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Це дуже добре, адже "різати" дороги та комунікації – одна з головних цілей у цій війні, і вона тут досягнута,

– сказав радник глави ОП.

Чого очікувати далі на Луганщині

За словами Арестовича, попереду – бої за Кремінну та Сватове.

Далі будемо чекати, хто кого переможе. Це залежить від того, скільки сил та засобів у сторін,

– сказав радник глави ОП.

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