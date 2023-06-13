Россия перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов с началом наступления ВСУ: спутниковые фото

Россияне понимали, что в скором времени начнется контрнаступление ВСУ. Именно поэтому на Запорожье они перебросили 20 вертолетов. Их зафиксировали на спутниковых снимках на Бердянском аэродроме.

В распоряжении журналистов находились спутниковые снимки Planet Labs, датированные 13 июня. Они демонстрируют, что на аэродроме Бердянска находится по меньшей мере 27 российских вертолетов. Большинство из них прибыли туда накануне наступательных операций ВСУ.

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Большинство вертолетов перебросили накануне

По сути, это подтверждают другие спутниковые снимки, сделанные над аэродромом Бердянска. Фото, сделанные 31 мая, демонстрируют, что тогда на объекте находилось на двадцать вертолетов меньше.

В конце мая этих вертолетов не было на аэродроме: смотрите видео

Два авиационных эксперта помогли расследователям "Схем". Благодаря им идентифицировали модели вертолетов, которые сейчас стоят на аэродроме. Речь идет о:

5 вертолетов Ка-52 "Аллигатор";

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что большинство этих вертолетов нужны для поддержки сухопутных сил русского войска. Также их могут использовать, чтобы усилить защиту от контрнаступления ВСУ.

Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя,

– отметил он.

Заметим, что накануне наши военные уничтожили юбилейный вертолет врага. Речь идет о Ка-52 "Аллигатор". Поскольку мы затронули эту тему, то стоит упомянуть статистику потерь российского войска.

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