Россия перебросила в Беларусь подразделения из Владивостока

19 марта 2022 , 14:21
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает собирать свои войска в Белоруссии. Из-за брака ресурсов их перебрасывают даже с другого конца страны.

Речь идет об отдельных подразделениях 155 отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40 отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).

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Кстати, лечить раненых оккупантов тоже везут в Беларусь, в частности, в город Гомель. Все плановые операции для белорусов либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Хирурги работают круглые сутки.

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Автор: Ольга Музика