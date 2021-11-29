Россия перебросила на Донбасс диверсионные и саперные подразделения, – разведка

ГУР Минобороны Украины сообщило, что страна-агрессор перебросила на Донбасс диверсионные и саперные подразделения. Между тем из-за собственного интенсивного минирования местности гибнут сами оккупанты.

В Минобороны Украины подчеркнули, что российские пропагандисты пытаются скрыть этот факт. Информацию о гибели боевиков, которые подрываются на собственных минах, всячески умалчивают.

Путин хочет расширить свою власть, – Кулеба о войне на Донбассе

Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. В частности, в течение недели боевики 15 раз били из оружия, которое запрещают минские соглашения.

Всего за неделю зафиксировали 24 случая нарушения режима тишины со стороны оккупантов. Украинские защитники дали отпор врагу.

"Россия терпит огромные потери"

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что в случае полномасштабного нападения на Украину Россия потерпит огромные потери. Украинские защитники за годы войны стали гораздо сильнее.

"Я, возможно, немного более спокойная только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло", – заявила политик.

Она также подчеркнула, что Германия постоянно контактирует с украинской стороной насчет ситуации на границе Украины и России.