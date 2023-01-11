Россияне перебросили в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами

Россия продолжает посылать в Беларусь эшелоны с оружием и боеприпасами. Очередной груз прибыл 9 января.

По данным белорусских мониторинговых групп, эшелон прибыл в 14:30 9 января на станцию Чепино в Витебской области. Этот груз был отправлен из российского Омска еще 3 января.

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Сколько техники прибыло в Беларусь

В Витебскую область прибыли 40 вагонов, среди которых:

15 пассажирских;

10 крытых со снаряжением и боеприпасами;

15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой;

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" в пассажирских вагонах могли находиться около 750 человек.

В Беларусь снова прибыл эшелон техники: смотрите видео

Это уже не первый эшелон из России