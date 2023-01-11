Россияне перебросили в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами
11 января 2023, 21:30Читати новину українською
Источник:Сообщество железнодорожников Беларуси
Россия продолжает посылать в Беларусь эшелоны с оружием и боеприпасами. Очередной груз прибыл 9 января.
По данным белорусских мониторинговых групп, эшелон прибыл в 14:30 9 января на станцию Чепино в Витебской области. Этот груз был отправлен из российского Омска еще 3 января.
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Сколько техники прибыло в Беларусь
В Витебскую область прибыли 40 вагонов, среди которых:
- 15 пассажирских;
- 10 крытых со снаряжением и боеприпасами;
- 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой;
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" в пассажирских вагонах могли находиться около 750 человек.
В Беларусь снова прибыл эшелон техники: смотрите видео
Это уже не первый эшелон из России
- С началом нового года Россия систематически перебрасывает технику и личный состав в Беларусь. 5 января туда поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин для белорусских сил спецопераций
- Уже на следующий день в Беларусь из России доставили очередной эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z". В эшелоне прибыли около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитных установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.
- В ночь на 7 января Россия отправила в Беларусь еще один эшелон, в котором было 700 – 800 российских оккупантов.
- 8 января в Беларусь прибыли 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек. Среди техники были замечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.