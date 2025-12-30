Имеет 2 цели: чем отличается российский элитный "Рубикон", который воюет на Купянщине

Россия перебросила на Купянское направление фронта свое подразделение "Рубикон", которое считается элитным. Это специализированная группировка, которая комплектуется преимущественно из молодых по возрасту бойцов, которые могут быстро усваивать информацию для эффективного выполнения боевых задач.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что не стоит недооценивать способности противника и отметил, что отбор новобранцев в спецподразделение "Рубикон" довольно жесткий.

Вместо контрбатарейной – контрдроновая борьба

"Рубикон" представляет собой российскую группировку, в которую привлечены операторы БпЛА. Его бойцы имеют приоритетное обеспечение. Как пояснил Федоренко, говорится о лучших имеющихся технологиях, дроны.

Командир 429 полка рассказал, какие ключевые задачи выполняют бойцы этого спецподразделения. Первое и основное на любом отрезке, куда бы они не заходили – это попытка перекрыть логистику.

"Когда блокируется наша пехотная, артиллерийская, беспилотная логистика, то мы теряем способности к активной поставке грузов к своим передовым позициям, снижается наша способность видеть противника в режиме здесь и сейчас. Как следствие – комплексно поражать по нему", – объяснил Федоренко.

По словам командира 429 полка, там, где украинские защитники теряют возможность видеть врага и прицельно точно его уничтожать, он имеет возможность получить отдельные возможности для проведения различных маневров. А это дает ему возможность продвигаться вглубь украинских территорий.

Основная задача "Рубикона" – это уничтожение логистики и тех, кто дополняет общевойсковую разведку средствами БпЛА. Противнику важно нас "ослепить". Когда мы не видим врага, тогда он может двигаться, применяя те тактики, которые могут потенциально давать ему успех. У него всего 2 цели: логистика и украинские пилоты,

– озвучил Федоренко.

Подытоживая, командир 429 полка отметил, что "Рубикон", зайдя на Купянское направление, несмотря на то, что имеет приоритетную комплектацию личным составом и техникой, все-таки имеет слабые места. Спецподразделения Сил обороны Украины, в частности полк "Ахиллес", уже хорошо научились противодействовать вражеским летным группам. Если раньше велась контрбатарейная борьба, то сейчас осуществляется контрдроновая.

Что еще известно о российском "Рубиконе"?