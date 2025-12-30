Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что не стоит недооценивать способности противника и отметил, что отбор новобранцев в спецподразделение "Рубикон" довольно жесткий.

Вместо контрбатарейной – контрдроновая борьба

"Рубикон" представляет собой российскую группировку, в которую привлечены операторы БпЛА. Его бойцы имеют приоритетное обеспечение. Как пояснил Федоренко, говорится о лучших имеющихся технологиях, дроны.

Командир 429 полка рассказал, какие ключевые задачи выполняют бойцы этого спецподразделения. Первое и основное на любом отрезке, куда бы они не заходили – это попытка перекрыть логистику.

"Когда блокируется наша пехотная, артиллерийская, беспилотная логистика, то мы теряем способности к активной поставке грузов к своим передовым позициям, снижается наша способность видеть противника в режиме здесь и сейчас. Как следствие – комплексно поражать по нему", – объяснил Федоренко.

По словам командира 429 полка, там, где украинские защитники теряют возможность видеть врага и прицельно точно его уничтожать, он имеет возможность получить отдельные возможности для проведения различных маневров. А это дает ему возможность продвигаться вглубь украинских территорий.

Основная задача "Рубикона" – это уничтожение логистики и тех, кто дополняет общевойсковую разведку средствами БпЛА. Противнику важно нас "ослепить". Когда мы не видим врага, тогда он может двигаться, применяя те тактики, которые могут потенциально давать ему успех. У него всего 2 цели: логистика и украинские пилоты,

– озвучил Федоренко.

Подытоживая, командир 429 полка отметил, что "Рубикон", зайдя на Купянское направление, несмотря на то, что имеет приоритетную комплектацию личным составом и техникой, все-таки имеет слабые места. Спецподразделения Сил обороны Украины, в частности полк "Ахиллес", уже хорошо научились противодействовать вражеским летным группам. Если раньше велась контрбатарейная борьба, то сейчас осуществляется контрдроновая.

Что еще известно о российском "Рубиконе"?