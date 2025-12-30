Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что не стоит недооценивать способности противника и отметил, что отбор новобранцев в спецподразделение "Рубикон" довольно жесткий.
Вместо контрбатарейной – контрдроновая борьба
"Рубикон" представляет собой российскую группировку, в которую привлечены операторы БпЛА. Его бойцы имеют приоритетное обеспечение. Как пояснил Федоренко, говорится о лучших имеющихся технологиях, дроны.
Командир 429 полка рассказал, какие ключевые задачи выполняют бойцы этого спецподразделения. Первое и основное на любом отрезке, куда бы они не заходили – это попытка перекрыть логистику.
"Когда блокируется наша пехотная, артиллерийская, беспилотная логистика, то мы теряем способности к активной поставке грузов к своим передовым позициям, снижается наша способность видеть противника в режиме здесь и сейчас. Как следствие – комплексно поражать по нему", – объяснил Федоренко.
По словам командира 429 полка, там, где украинские защитники теряют возможность видеть врага и прицельно точно его уничтожать, он имеет возможность получить отдельные возможности для проведения различных маневров. А это дает ему возможность продвигаться вглубь украинских территорий.
Основная задача "Рубикона" – это уничтожение логистики и тех, кто дополняет общевойсковую разведку средствами БпЛА. Противнику важно нас "ослепить". Когда мы не видим врага, тогда он может двигаться, применяя те тактики, которые могут потенциально давать ему успех. У него всего 2 цели: логистика и украинские пилоты,
– озвучил Федоренко.
Подытоживая, командир 429 полка отметил, что "Рубикон", зайдя на Купянское направление, несмотря на то, что имеет приоритетную комплектацию личным составом и техникой, все-таки имеет слабые места. Спецподразделения Сил обороны Украины, в частности полк "Ахиллес", уже хорошо научились противодействовать вражеским летным группам. Если раньше велась контрбатарейная борьба, то сейчас осуществляется контрдроновая.
Что еще известно о российском "Рубиконе"?
Российский "Рубикон" имеет полное название – Центр перспективных беспилотных технологий. В его составе хорошо подготовленные с опытом дронари. Вражеское командование прячет это спецподразделение дальше от передовой, располагая ближе к линии фронта менее обученных операторов БпЛА. Эта группировка опережает украинских защитников из-за своей масштабности (штампует большое количество дронов).
- Западные СМИ сообщают, что "Рубикон" насчитывает ориентировочно 5 тысяч человек и обеспечивается немалыми финансовыми вливаниями. Первоначально его бойцы нацелены на то, чтобы ликвидировать украинских дронаров. Для этого российские операторы беспилотников используют ударные БпЛА, средства РЭБ и разведки.