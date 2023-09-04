Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский. Он отмечает, что говорить о критической нехватке личного состава в российской армии пока рано.
Смотрите также Украина может победить Россию в 2024 или 2025 году, – британский генерал Берронс
Как именно Россия задействует резервы
Российско-украинская война сейчас находится в столь интенсивной фазе, что любое сообщение может устареть всего за сутки. На днях стало известно, что Россия перекидывает новосформированную 25 общевойсковую армию на Луганщину, предварительно для того, чтобы позволить оккупантам передислоцировать более опытные части на Юг.
"Развертывание новой армии России не поможет, ведь она будет иметь гораздо более низкий уровень оснащенности, чем обычные российские подразделения. У оккупантов есть проблемы с обеспечением кадровых частей личного состава из-за размывания человеческого ресурса", – пояснил Киричевский.
Россия пытается формировать новые артиллерийские подразделения, расконсервируя не только гаубицы 152-мм, но и крупнокалиберные системы "Пион" и "Тюльпан". Благодаря этому оккупанты пытаются нарастить возможности своей артиллерии, которая несет существенные потери из-за контрнаступления.
Кроме того, на Купянском направлении в России еще остаются подразделения "Шторм-Z", укомплектованные российскими заключенными. Эти части можно считать резервом живой силы противника, помогающим оккупантам поддерживать интенсивность штурмов.
"Нельзя сказать, что у россиян есть радикальные ресурсы, которые могут дать им преимущество. Но также нельзя говорить, что у них "все плохо" с живой силой. Делать оптимистичные выводы вроде тех, которые предлагает ISW, еще рано", – убежден военный эксперт.
Иван Киричевский о людских ресурсах россиян: смотрите видео
Что говорят Буданов и ISW о российских резервах
- В своем недавнем интервью Наталье Мосейчук глава ГУР заявил, что россиянам не хватит резервов для того, чтобы добиться существенных успехов на Харьковщине. Характеризуя 25 общевойсковую армию России, Буданов назвал ее недоукомплектованной и необученной.
- На следующий день Институт изучения войны поддержал позицию украинского разведчика, отметив, что формирование 25-й армии продолжалось всего несколько месяцев. Ее готовили как "резерв", однако командование агрессора решило пойти на "допустимый риск".
- Параллельно аналитики отмечают, что Россия считает своей приоритетной задачей остановить продвижение ВСУ в направлении Токмака. Для этого в район Роботиного оккупанты перебросили из-под Кременной 76 десантно-штурмовую дивизию, считая, что имеющихся на Лимано-Купянском направлении сил хватит для выполнения необходимых им задач.