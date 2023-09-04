Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський. Він зазначає, що говорити про критичну нестачу особового складу в російській армії поки що зарано.
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Як саме Росія залучає резерви
Російсько-українська війна зараз перебуває в настільки інтенсивній фазі, що будь-яке повідомлення може застаріти всього за добу. Днями стало відомо, що Росія перекидає новосформовану 25 загальновійськову армію на Луганщину, попередньо для того, щоб дозволити окупантам передислокувати більш досвідчені частини на Південь.
"Розгортання нової армії Росії не допоможе, адже вона матиме значно нижчий рівень оснащеності, аніж звичайні російські підрозділи. У окупантів є проблеми з забезпеченням кадрових частин особового складу через розмивання людського ресурсу", – пояснив Киричевський.
Також Росія намагається формувати нові артилерійські підрозділи, розконсервовуючи не лише гаубиці 152-мм, а й крупнокаліберні системи "Піон" та "Тюльпан". Завдяки цьому окупанти намагаються наростити спроможності своєї артилерії, яка зазнає суттєвих втрат через контрнаступ.
Крім того, на Куп'янському напрямку в Росії ще залишаються підрозділи "Шторм-Z", які укомплектовані російськими в'язнями. Ці частини можна вважати резервом живої сили противника, що допомагатимуть окупантам підтримувати інтенсивність штурмів.
"Не можна сказати, що у росіян є радикальні ресурси, які можуть дати їм перевагу. Але також не можна казати, що у них "все погано" з живою силою. Робити оптимістичні висновки на зразок тих, які пропонує ISW, ще зарано", – переконаний військовий експерт.
Іван Киричевський про людські ресурси росіян: дивіться відео
Що кажуть Буданов та ISW про російські резерви
- У своєму нещодавньому інтерв'ю Наталії Мосейчук очільник ГУР заявив, що росіянам не вистачить резервів для того, щоб досягти суттєвих успіхів на Харківщині. Характеризуючи 25 загальновійськову армію Росії, Буданов назвав її недоукомплектованою і ненавченою.
- Наступного дня Інститут вивчення війни підтримав позицію українського розвідника, зазначивши, що формування 25 армії тривало лише кілька місяців. Її готували як "резерв", однак командування агресора вирішило піти на "допустимий ризик".
- Паралельно аналітики зазначають, що Росія вважає своїм пріорітетним завданням зупинити просування ЗСУ в напрямку Токмака. Задля цього в район Роботиного окупанти перекинули з-під Кремінної 76 десантно-штурмову дивізію, вважаючи, що наявних на Лимано-Куп'янському напрямку сил вистачить для виконання необхідних їм задач.