Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський. Він зазначає, що говорити про критичну нестачу особового складу в російській армії поки що зарано.

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Як саме Росія залучає резерви

Російсько-українська війна зараз перебуває в настільки інтенсивній фазі, що будь-яке повідомлення може застаріти всього за добу. Днями стало відомо, що Росія перекидає новосформовану 25 загальновійськову армію на Луганщину, попередньо для того, щоб дозволити окупантам передислокувати більш досвідчені частини на Південь.

"Розгортання нової армії Росії не допоможе, адже вона матиме значно нижчий рівень оснащеності, аніж звичайні російські підрозділи. У окупантів є проблеми з забезпеченням кадрових частин особового складу через розмивання людського ресурсу", – пояснив Киричевський.

Важливо! Як повідомляло ГУР, Росії вдається поповнювати свою армію на приблизно 20 тисяч солдатів щомісяця. Водночас протягом 2023 року окупанти втратили вбитими понад 160 тисяч військових. Це означає, що агресор витрачає практично 100% від новонабраних військових на поповнення частин, які перебувають на лінії фронту.

Також Росія намагається формувати нові артилерійські підрозділи, розконсервовуючи не лише гаубиці 152-мм, а й крупнокаліберні системи "Піон" та "Тюльпан". Завдяки цьому окупанти намагаються наростити спроможності своєї артилерії, яка зазнає суттєвих втрат через контрнаступ.

Крім того, на Куп'янському напрямку в Росії ще залишаються підрозділи "Шторм-Z", які укомплектовані російськими в'язнями. Ці частини можна вважати резервом живої сили противника, що допомагатимуть окупантам підтримувати інтенсивність штурмів.

"Не можна сказати, що у росіян є радикальні ресурси, які можуть дати їм перевагу. Але також не можна казати, що у них "все погано" з живою силою. Робити оптимістичні висновки на зразок тих, які пропонує ISW, ще зарано", – переконаний військовий експерт.

Іван Киричевський про людські ресурси росіян: дивіться відео

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