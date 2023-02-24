Разработано в 1952 году: Россия перебросила в Украину устаревшие БТР-50
ВСУ за год полномасштабной войны уничтожили немало вражеской техники. Российские пропагандисты признают, что снимают с хранения БТР-50, что означает дефицит бронетехники на складах.
На оккупированных территориях был замечен эшелон со старыми БТР-50 российских войск. Такие фотографии появились в телеграмм-каналах.
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Устаревшая техника
Пропагандисты опубликовали фотографии эшелона, на которых видны БТР-50. Это подержанные машины, разработанные на базе плавучего танка ПТ-76. Это свидетельствует не только о дефиците, но и о неспособности оборонного комплекса производить БТР-82 и БМП-3 в нужном количестве.
Эшелон техники / Фото из телеграмм-каналов
Добавили, что фото сделаны в зоне так называемой "спецоперации". То есть, вероятно, этот металлолом уже на временно оккупированной части Украины.
Фото БТР-50 / Фото из телеграмм-каналов
Что известно о БТР-50
- БТР-50П был разработан в 1952 году на базе плавучего танка ПТ-76. Он вмещает до 20 человек.
- Бронетранспортер поступил на вооружение советской армии в 1954 году.
- Бронирование машины в зависимости от части корпуса составляет от 6 до 13 миллиметров. Запас хода – около 380 км.
Потери врага
Через год полномасштабной войны в живой силе враг потерял 146 820 человек. За последние сутки ВСУ ликвидировали 970 окупантов. Потери в технике тоже колоссальны. Например:
- танков – 3363 (+13);
- боевых бронированных машин – 6600 (+7);
- артиллерийских систем – 2363 (+11);
- РСЗО – 474 (+3);
При этом это лишь частица из обезвреженного лома врага.