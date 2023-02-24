На окупованих територіях помітили ешелон зі старими БТР-50 російських військ. Такі фото з'явились у телеграм-каналах.

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Застаріла техніка

Пропагандисти опублікували фотографії ешелону, на яких видно БТР-50. Це старі машини, розроблені на базі плавучого танка ПТ-76. Це свідчить не лише про дефіцит, а й про нездатність оборонного комплексу виробляти БТР-82 і БМП-3 у потрібній кількостях.



Ешелон техніки / Фото з телеграм-каналів

Додали, що фото зроблені в зоні так званої "спецоперації". Тобто, ймовірно, цей металобрухт вже на тимчасово окупованій частині України.



Фото БТР-50 / Фото з телеграм-каналів

Що відомо про БТР-50

БТР-50П розробили у 1952 році на базі плавучого танка ПТ-76. Він вміщує до 20 осіб.

Бронетранспортер надійшов на озброєння радянської армії у 1954 році.

Бронювання машини, залежно від частини корпусу, становить від 6 до 13 міліметрів. Запас ходу – близько 380 кілометрів.

Втрати ворога

За рік повномасштабної війни у живій силі ворог втратив 146 820 осіб. За останню добу ЗСУ ліквідували 970 окупантів. Втрати у техніці теж колосальні. Наприклад:

танків – 3 363 (+13);

бойових броньованих машин – 6 600 (+7);

артилерійських систем – 2 363 (+11);

РСЗВ – 474 (+3);

При цьому це лише частинка зі знешкодженого брухту ворога.