Какой комплекс ПВО россияне завезли в Крым: спикер ВМС сказал, поможет ли он врагу

Россияне пытаются усилить свою дырявую противовоздушную оборону в Крыму. В частности, после нескольких успешных ударов Сил обороны по вражеской ПВО, противник разместил на территории аннексированного полуострова элементы ЗРК С-500.

В эфире 24 Канала представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, отличается ли комплекс С-500 от предыдущих, в частности С-300 и С-400, которые защищали Крым, но были успешно ликвидированы ВСУ.

Стоит внимания Упорно тратят немалые ресурсы: к чему готовятся россияне в Крыму

Россияне притащили С-500 в Крым

С-500 "Прометей" – самый современный российский зенитный комплекс большого радиуса, предназначенный дополнить уже существующие комплексы С-400, обеспечивая новый уровень противоракетной обороны.

У меня возникает вопрос, почему не Сизиф, потому что если идти по греческой мифологии будет более логично. Сизифов труд здесь как раз будет уместен,

– иронично заметил Плетенчук.

По его словам, передислокация С-500 вряд ли изменит ситуацию, ведь их Россия не имеет в достаточном количестве, поэтому этой системой россияне смогут прикрыть только одну локацию.

Отметим, что первый и единственный зенитный комплекс этого типа передали на вооружение российской армии в октябре 2021 года. Тогда он заступил на боевое дежурство, прикрывая Москву и область. К тому же представитель Военно-морских сил ВСУ заметил, что не следует забывать, что это еще экспериментальный вид вооружения.

Я не специалист по ракетному вооружению, но насколько мне известно, принципиальной разницы по способам поражения между С-500 и С-400 нет,

– сказал Плетенчук.

С-500 имеет больше электроники, более современный, у него есть достаточно серьезные технические параметры, однако сам способ уничтожения воздушных целый у него мало отличается от предыдущего. Поэтому этой системой довольно сложно уничтожить ракеты, в частности ATACMS, которые периодически используются по Крыму.

О том, что российские военные перебросили новейшие системы С-500 "Прометей" на оккупированный Крымский полуостров для прикрытия важных объектов, сообщил председатель ГУР МО Кирилл Буданов.